GPPVEM cumple dos años con más de 100 iniciativas

Toluca, Méx.- Al cierre de 2025, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de México presentó un balance legislativo sólido, resultado del trabajo realizado durante los primeros dos años de ejercicio constitucional, con más de 100 instrumentos impulsados, enfocados en proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses, afirmó su coordinador parlamentario, José Alberto Couttolenc Buentello.

El diputado del Verde destacó que este trabajo responde a una ruta clara y responsable. “Aquí no hablamos de discursos, hablamos de resultados. Hemos legislado con causa, con convicción y poniendo en el centro a las personas y al medio ambiente”, sostuvo.

Durante el primer año de ejercicio constitucional, el Grupo Parlamentario del PVEM logró avances relevantes con la aprobación de iniciativas como la prohibición de plásticos de un solo uso, los centros integrales de residuos, el combate a la tala ilegal, la regulación de cañones antigranizo, el impulso a la igualdad sustantiva, el fortalecimiento de la Fiscalía de Atención a los Delitos de Género, así como la protección del Patrimonio Natural y Biocultural del Estado de México, además de reformas al Poder Judicial.

En el segundo año legislativo, el Verde consolidó esta agenda al impulsar causas como la protección de la Mariposa Monarca, los Certificados Verdes, el uso de árboles nativos, el derecho a la alimentación y el derecho a la cultura física y el deporte, con una visión integral de bienestar y sostenibilidad.

De manera paralela, la fracción del PVEM sostuvo una defensa firme del Presupuesto 2026, priorizando más recursos para los municipios, la salud, el medio ambiente, el agua y el campo, al considerar que el presupuesto debe responder a las necesidades reales del Estado de México.

Couttolenc Buentello subrayó que estos avances han sido posibles gracias a una coordinación institucional y una visión compartida con el Gobierno del Estado, y reconoció el respaldo y liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con quien se ha construido una agenda común con resultados concretos, particularmente en materia medioambiental, siempre desde el ámbito del Poder Legislativo.

El coordinador parlamentario del Verde subrayó que, aunque hay satisfacción por los avances logrados, no hay espacio para el conformismo, y el compromiso del Grupo Parlamentario es seguir legislando con cercanía y responsabilidad.

Finalmente, afirmó que 2026 será un año clave para profundizar esta agenda verde y social, con la convicción de que el Grupo Parlamentario del PVEM seguirá avanzando con paso firme, con resultados y con claridad de rumbo, para consolidar un extraordinario 2026 para el Estado de México.