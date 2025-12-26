Vinculan a proceso a tres personas por despojo en Valle de Chalco

Chalco, Méx.- Tres personas fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en el delito de despojo, cometido el pasado 19 de diciembre en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la carpeta informativa 1353/2025, los imputados, identificados como Edwin “N”, Iván “N” y Marilyn “N”, habrían despojado de un inmueble a uno de sus familiares en un domicilio ubicado en la colonia Real de San Martín.

Según las investigaciones, la víctima llegó a su vivienda cuando, presuntamente de manera violenta, los ahora detenidos ingresaron al inmueble, lo sometieron y lo sacaron del lugar, con la intención de apoderarse de la casa habitación. Tras lo ocurrido, la víctima solicitó apoyo de elementos de Seguridad Pública municipal, quienes arribaron al sitio y realizaron la detención de las tres personas.

Durante la intervención, los policías aseguraron armas de fuego y un objeto punzocortante, por lo que los detenidos fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por el delito de despojo.

Posteriormente, los imputados fueron puestos a disposición de un Juez del Distrito Judicial de Chalco, quien calificó como legal la detención. Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juzgador determinó vincularlos a proceso, estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y como medida cautelar la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA).

La FGJEM recordó que, conforme a la ley, a los imputados se les debe considerar inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.