Diputada de Morena propone legalizar la muerte asistida en México

Ciudad de México.- La diputada federal de Morena, Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, presentó una iniciativa para permitir la muerte asistida en México sin que esta práctica constituya un delito ni dé lugar a acciones civiles por daños y perjuicios.

La propuesta plantea reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, y establece que la muerte asistida únicamente podría practicarse en personas mayores de 18 años, siempre que exista una solicitud expresa por escrito. Dicha petición deberá ser notificada a un Comité de Bioética, el cual evaluará la aptitud de la persona solicitante y determinará la procedencia del procedimiento.

De acuerdo con la iniciativa, la Secretaría de Salud sería la encargada de emitir la normatividad y los lineamientos correspondientes, en los que se definirán los requisitos, procedimientos, formatos y tiempos de reflexión necesarios para la aprobación y ejecución de la muerte asistida.

El proyecto también señala que el personal médico que practique estos procedimientos deberá contar con autorización de la Secretaría de Salud y tendrá el derecho a negarse a realizar la práctica en cualquier momento, sin que ello implique sanción alguna.

La iniciativa define la muerte asistida como la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado y a solicitud expresa de la persona, a través de procedimientos de eutanasia o suicidio asistido. Asimismo, describe la eutanasia como el acto o serie de actos intencionales realizados por personal médico autorizado para poner fin a la vida de quien lo solicita, previa aprobación de la autoridad competente.

Entre los objetivos de la reforma se incluye la creación del Título Octavo Bis “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal y de la Muerte Asistida”, con el fin de salvaguardar la dignidad de las personas que soliciten estos procedimientos y garantizar que se lleven a cabo en estricto apego a los protocolos que emita la Secretaría de Salud, por personal autorizado y en condiciones dignas.

La propuesta, que fue turnada a las comisiones de Salud y de Justicia, subraya que actualmente en México están expresamente prohibidas la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad.

No obstante, la iniciativa se sustenta en datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, cuyos resultados indican que el 68.6 por ciento de los encuestados considera que las personas en fase terminal y con sufrimiento inevitable deberían tener la opción de adelantar su muerte.