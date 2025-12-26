El “Turco” Mohamed ratifica su permanencia en Toluca

Ciudad de México.- Tras conquistar el bicampeonato con Toluca y vivir un 2025 de ensueño, Antonio Mohamed reconoció que su trayectoria es más valorada en el futbol mexicano que en el argentino, aunque dejó abierta la posibilidad de cambiar de aires en el futuro.

En entrevista con TyC Sports, durante sus vacaciones en Argentina, el técnico de los Diablos Rojos fue cuestionado sobre su continuidad en el banquillo escarlata y los persistentes rumores que lo vinculan con Boca Juniors. Al respecto, el “Turco” aclaró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna llamada oficial del club xeneize y que se encuentra contento en Toluca, con el que tiene contrato vigente.

“Sí, por mucho soy más reconocido en México que en Argentina, acá dirigí muy poquito. Me quedo en Toluca, tengo contrato, renové en junio por dos años. En junio tenemos una salida mutua con la directiva si una de las dos partes así lo determina, pero estoy muy contento, encararemos el semestre y ya veremos qué es lo mejor para todos”, señaló el estratega argentino.

Mohamed añadió que, aunque existen sondeos, nunca hubo un contacto formal por parte de Boca Juniors. “Nunca me llamaron oficialmente. Yo no puse ninguna condición para salir. Todo contrato se hace para respetar, pero siempre hay una cláusula para entrar y para salir”, puntualizó.

El entrenador también destacó que el 2025 fue el mejor año de su carrera, al conquistar no sólo los dos torneos de Liga MX, sino también el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, logros que calificó como una experiencia inigualable. “Fue un año de ensueño, ganamos los cuatro. La verdad fue un año espectacular y el mejor de mi carrera a nivel personal”, afirmó.

Además, Mohamed se dijo especialmente satisfecho por trabajar junto a su hijo Shayr, quien funge como su auxiliar técnico, y expresó su confianza en que se convertirá en un gran entrenador. “Fue muy linda la experiencia, va creciendo con cada partido, aprendiendo todos los días. Se ganó el respeto de los jugadores, que no es fácil siendo el hijo del entrenador, y eso para mí es muy lindo”, comentó.

Finalmente, el técnico argentino compartió que atraviesa un momento de plenitud personal, ya que además de los éxitos deportivos, próximamente será abuelo, un hecho que, dijo, completa un periodo de felicidad tanto dentro como fuera de las canchas.