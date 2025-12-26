Protección Civil Toluca advierte sobre intoxicaciones por anafres y calentadores

Toluca, Méx.- Ante la llegada de los frentes fríos la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca emiten un llamado a la población para extremar precauciones al utilizar calentadores y otros mecanismos para calentarse, los cuales pueden generar monóxido de carbono.

El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso porque es una sustancia tóxica, la cual no es detectable a través de los sentidos. Carece de olor, sabor, color y no irrita los ojos o la nariz, es una amenaza silenciosa que puede provocar la muerte si no se toman las precauciones necesarias, explicó el titular de Protección Civil, Juan Carlos Yáñez.

También señaló la importancia de que al usar anafres o calentadores asegurarse de que estos artefactos no permanezcan encendidos mientras duermen porque si el aparato se apaga y el espacio no está ventilado correctamente, el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono aumenta significativamente.

Juan Carlos Yáñez también destacó que, además de las intoxicaciones, las quemaduras son otro de los riesgos frecuentes asociados al uso de dispositivos de calefacción. Por ello, recomendó utilizar estos aparatos con precaución y siempre asegurarse de apagarlos antes de dormir.