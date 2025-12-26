Huixquilucan supera meta de reforestar 20 mil árboles en 2025

26 diciembre, 2025

Huixquilucan, Méx.- Como parte del compromiso de combatir el cambio climático, proteger la flora y fauna del territorio y conservar las áreas verdes que embellecen el entorno, durante el año 2025, el Gobierno de Huixquilucan realizó diversas jornadas de reforestación, con las cuales logró la plantación de más de 25 mil árboles, con lo que superó la meta anual.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que se plantaron diversas especies endémicas del territorio en zonas boscosas, con el fin de preservar las siete mil 500 hectáreas de áreas verdes con las que cuenta el territorio, principalmente, en las comunidades de La Cañada, Magdalena Chichicaspa, San Juan Yautepec, San Francisco Ayotuxco, San Ramón, San Jacinto, Santa Cruz Ayotuxco, Piedra Grande y Llano Grande, Zacamulpa.

“Cada año es una meta alcanzada y, este 2025, rebasamos los 20 mil árboles programados inicialmente, esto habla de una gran participación por parte de la ciudadanía, por lo que estamos muy agradecidos de que se involucren cada vez más en temas ambientales. Hoy, más que nunca, debemos cuidar nuestros bosques, pues son los pulmones de Huixquilucan y nos proporcionan numerosos beneficios tanto ambientales como sociales. Por ello, vamos a seguir trabajando 24/7 para continuar embelleciendo el entorno”, enfatizó la alcaldesa Romina Contreras.

Agregó que la reforestación se llevó a cabo con plantas que produce la Brigada Forestal, perteneciente a la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal de Huixquilucan, quienes, junto con voluntarios de distintas empresas y vecinos, suman esfuerzos para realizar estas plantaciones en la temporada de lluvia, para aprovechar el agua pluvial.

Asimismo, Romina Contreras expresó que, a través de Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, se implementó el programa “Adopta un Árbol”, mediante el cual se entregaron más de cinco mil árboles y plantas a la población interesada, impulsando la cultura ambiental con el cuidado y mantenimiento de estas especias, con el propósito de generar un impacto positivo a largo plazo y las familias puedan disfrutar de las áreas verdes y jardines de Huixquilucan.

El gobierno municipal también distribuyó siete mil 500 folletos a la población en diferentes comunidades, con información para concientizar sobre la importancia de conservar los ecosistemas y la biodiversidad.

De igual forma, el Gobierno de Huixquilucan invita a la ciudadanía a cuidar la naturaleza y a participar en las jornadas de reforestación que se llevan a cabo durante todo el año, para que además de cuidar al medio ambiente, se impulse un tiempo de calidad en familia con actividades al aire libre.