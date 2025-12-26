Alertan por riesgos al recalentar comida muchas veces en fiestas decembrinas

Toluca, Méx.- En medio de las celebraciones decembrinas y en vísperas del fin de año, autoridades de salud alertaron a la población sobre los riesgos de recalentar alimentos de manera incorrecta, práctica común en esta temporada que puede derivar en intoxicaciones alimentarias si no se siguen medidas básicas de higiene y conservación.

De acuerdo con instituciones de salud federal, recalentar comida no representa un riesgo por sí mismo, siempre y cuando se haga de forma adecuada. No obstante, dejar los alimentos varias horas a temperatura ambiente puede favorecer la proliferación de bacterias como Salmonella, Escherichia coli o Listeria, responsables de síntomas como dolor abdominal, vómito, diarrea e incluso fiebre.

Entre las principales recomendaciones destaca refrigerar los alimentos antes de que transcurran dos horas, almacenarlos en recipientes limpios y herméticos, colocarles fecha y recalentar únicamente la porción que se va a consumir, evitando hacerlo más de una vez. También se advierte que calentar solo la superficie no es suficiente: los alimentos deben alcanzar más de 74 grados centígrados y despedir vapor, especialmente en la parte central.

En el caso del uso de microondas, se recomienda revolver los alimentos a la mitad del proceso y evitar recipientes dañados o metálicos. Para sopas y guisos, lo más seguro es recalentarlos directamente en olla o sartén, asegurando una temperatura uniforme.

Asimismo, se informó sobre el tiempo máximo de conservación en refrigeración, el cual varía según el tipo de alimento: los guisos y sopas pueden durar de tres a cuatro días; carne o pollo, hasta tres días; pescado, de uno a dos días; pasta sin carne ni crema, hasta cinco días; y ensaladas con mayonesa, máximo dos días.

Si el alimento presenta burbujas, textura babosa, cambios de color u olor extraño, debe desecharse de inmediato, aunque aparentemente “se vea bien”.

Las autoridades subrayaron que una intoxicación alimentaria puede ser más peligrosa en niñas y niños pequeños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, por lo que exhortaron a extremar precauciones para evitar riesgos innecesarios.

Finalmente, exhortaron a la población a no arriesgar la salud durante las festividades y recordar que, ante cualquier duda sobre el estado de un alimento, lo más seguro es no consumirlo