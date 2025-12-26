Gobierno del EdoMéx destaca desempeño de PROBOSQUE

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México reconoció a la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), organismo descentralizado de la Secretaría del Campo (SeCampo) por su alto desempeño en eficiencia administrativa y atención ciudadana, tras obtener calificaciones superiores al 90 por ciento en la evaluación 2025 de Buenas Prácticas que realiza la Dirección General de Innovación.

El dictamen destacó cuatro procesos clave: Capacitación a productoras y productores forestales (99%); Registro de plantación comercial (98%); Notificación de saneamiento (93%) y Resolutivos de aprovechamiento maderable y no maderable (90.5%). Estos resultados colocan a PROBOSQUE entre las dependencias con mejores estándares de gestión en la administración estatal.

El Director General, Alejandro Santiago Sánchez Vélez, señaló que estas calificaciones confirman el compromiso de PROBOSQUE con trámites ágiles, claros y certificados bajo la Norma ISO 9001:2015, lo que garantiza procesos transparentes y confiables para las comunidades forestales.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez subrayó que este reconocimiento refleja el avance del Estado de México en modernización administrativa y servicios públicos que responden con calidad y cercanía a la ciudadanía.

Las prácticas evaluadas ya forman parte del Catálogo de Buenas Prácticas de la Administración Pública Estatal 2025, documento que reúne los casos de éxito más relevantes de la gestión estatal.