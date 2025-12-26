Delfina Gómez compartió mensaje navideño de unión y solidaridad a mexiquenses

Toluca, Méx.- En el marco de las celebraciones navideñas y a unas horas de la Nochebuena, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dirigió un mensaje a las y los mexiquenses con motivo de las fiestas decembrinas y la llegada del Año Nuevo, en el que llamó a la reflexión, la unión social y la solidaridad, así como a mantener vivos los valores que fortalecen a la entidad.

A través de un video difundido en sus redes sociales oficiales, la mandataria estatal destacó que el espíritu de la Navidad ya se vive en todo el territorio mexiquense, una época que, dijo, invita a hacer una pausa en medio de la vida cotidiana para reencontrarse con lo verdaderamente importante que es la familia, la comunidad y los valores humanos.

La gobernadora Delfina Gómez destacó que la Navidad representa un momento para agradecer y renovar el compromiso personal y colectivo, al tiempo que permite estrechar lazos, sanar diferencias y fortalecer principios como la solidaridad, el respeto, la honestidad y el amor por los demás.

Resaltó que, en cada rincón del Estado de México, estas fechas se viven de manera especial a través de tradiciones como la colocación de árboles y nacimientos, el canto de villancicos y la preparación de platillos típicos en familia, resaltando que estas costumbres no solo fortalecen la convivencia, sino que también crean recuerdos que perdurarán en las nuevas generaciones, otorgándoles identidad y orgullo por su entidad.

La jefa del Ejecutivo estatal, reconoció que para algunas personas estas fechas pueden estar marcadas por la ausencia de seres queridos, dificultades económicas o incertidumbre, sin embargo, aseguró que el trabajo diario de su administración está enfocado en construir un Estado de México más justo, humano y solidario, donde nadie se quede atrás.

En su mensaje, también expresó un reconocimiento especial a quienes continúan laborando durante estas fechas en beneficio de la población, como el personal de salud, seguridad, protección civil, trabajadores del campo, docentes y servidores públicos, a quienes calificó como ejemplo de vocación y servicio.

Finalmente, la mandataria estatal deseó que el espíritu navideño trascienda estas fechas y acompañe a la sociedad durante todo el año, especialmente en vísperas de 2026; expresando su anhelo de que en cada hogar mexiquense no falten la salud, la unión y la alegría, e invitó a celebrar estas fiestas con amor, alejados del materialismo y agradecidos por quienes los acompañan.

Con un mensaje de buenos deseos y bajo el lema del “Poder de Servir”, Delfina Gómez Álvarez concluyó deseando una feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de bendiciones para todas y todos los mexiquenses.