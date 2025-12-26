DIFEM beneficia con 5,500 apoyos a personas mayores

Toluca, Méx.- Con el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de favorecer la integración social y familiar, así como elevar la calidad de vida de las personas de 60 años y más, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), durante el presente año, se entregaron más de cinco mil 500 ayudas técnicas a igual número de beneficiarios.

A fin de atender las necesidades de la población adulta, Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, por medio de 23 visitas regionales que abarcaron los 125 municipios mexiquenses, hizo entrega de los apoyos por medio de la Coordinación de Atención a Adultos Mayores (CAAM).

Estas ayudas técnicas: sillas de ruedas, andaderas, andadores con ruedas y asiento, así como bastones de un punto, bastones de cuatro puntos, cobijas, y pañales en casos extraordinarios, permiten a las y los beneficiados prevenir, compensar, neutralizar o aliviar las limitaciones funcionales de alguien, especialmente si tiene discapacidad.

En este sentido, Sem Yesui Mejía Juárez, Coordinador de la CAAM del DIF mexiquense, afirmó que los apoyos, entregados permiten a las personas adultas tener mayor movilidad e independencia para realizar actividades cotidianas.

El funcionario destacó que, con El Poder de Servir, dichas herramientas facilitan una vida activa y un envejecimiento saludable, y son otorgadas principalmente a quienes presentan afectaciones en su sistema musculoesquelético, y que previamente fueron valoradas por médicos del DIFEM y de los Sistemas Municipales DIF.

La población interesada en este programa puede acudir a la CAAM ubicada en Nicolás Bravo Nte. 404, Col. Santa Bárbara, C.P. 50050, Toluca Estado de México; comunicarse a los teléfonos 722 215 41 66 y 800 003 43 36; o al correo: [email protected].