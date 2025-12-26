Accidentes en casa aumentan hasta 18% en vacaciones decembrinas

Toluca, Méx.- De acuerdo con el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), durante vacaciones decembrinas incrementan los accidentes en casa entre un 15 y 18 por ciento, los principales afectados son niñas, niños y adultos mayores.

Telémaco Martínez de la Cuadra, subdirector del SUEM, puntualizó que la ingesta accidental de productos de limpieza y las quemaduras, relacionadas principalmente con el uso indebido de pirotecnia, son las principales causas de accidentes, que aunado a la falta de supervisión llevan al aumento de accidentes en el hogar.

Y eso no es todo, ya que también se registra un incremento en las descompensaciones por enfermedades metabólicas, como diabetes, hipertensión y obesidad, debido al consumo excesivo de alimentos hipercalóricos y bebidas alcohólicas, por lo que recomendó mantener moderación para evitar la saturación de las salas de urgencias.

En el ámbito vial, señaló que los accidentes de tránsito aumentan entre 17 y 19 por ciento, ligados principalmente al consumo de alcohol. Las vialidades rápidas del Valle de Toluca y las carreteras del Estado de México se consideran puntos de alto riesgo; por ello, se refuerzan operativos como el alcoholímetro, en coordinación con autoridades de movilidad y seguridad.

Por tal motivo, el SUEM incrementó su estado de fuerza en un 50 por ciento, al reforzar la atención con entre 18 y 20 ambulancias sectorizadas tan solo en el Valle de Toluca, además de coordinar acciones con Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos por para mejorar los tiempos de respuesta y evitar la duplicidad de servicios.