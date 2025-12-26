Evita EdoMéx pago de más de 6.8 mdp por extorsiones con apoyo de la Policía Cibernética

Toluca, Méx.- Gracias a las acciones de la Policía Cibernética y a la participación activa de la ciudadanía, el Gobierno del Estado de México logró evitar el pago de más de 6.8 millones de pesos relacionados con intentos de extorsión, informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez tras encabezar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 241, realizada en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca.

De acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), estas acciones permitieron frenar la entrega del 78 por ciento del dinero exigido por grupos delictivos entre el 18 y el 24 de diciembre, periodo en el que se intensificaron las estrategias de prevención, atención inmediata y seguimiento de denuncias.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y la población, subrayando que la denuncia oportuna es una herramienta clave para combatir este delito que afecta el patrimonio y la tranquilidad de las familias mexiquenses.

“Hoy, en la reunión de Mesa de Paz que realizamos en el C5 de Toluca, la Secretaría de Seguridad informó que gracias a las acciones de la Policía Cibernética se evitó la entrega de más de 6.8 millones de pesos por intentos de extorsión. En equipo, hacemos frente a este delito para el bienestar de las y los mexiquenses”, expresó la gobernadora Delfina Gómez, al tiempo que invitó a la ciudadanía a utilizar la Línea Nacional 089.

Según datos oficiales, durante el periodo referido se recibieron 646 denuncias ciudadanas, las cuales permitieron activar de manera inmediata los protocolos de atención e investigación. Del total de reportes, 279 correspondieron a extorsión telefónica, 202 a fraude telefónico, 37 a llamadas maliciosas, 14 a extorsión electrónica, 14 a amenazas, ocho a extorsión por derecho de piso, cinco a extorsión directa y 87 a otros tipos de ilícitos.

La Secretaría de Seguridad precisó que los municipios con mayor incidencia de reportes fueron Ecatepec, Toluca y Naucalpan, por lo que en estas demarcaciones se han reforzado las labores de vigilancia, inteligencia y prevención del delito, particularmente en lo relacionado con modalidades digitales y telefónicas.

Las autoridades estatales destacaron que la Línea Nacional 089, impulsada como parte de la Estrategia contra la Extorsión del Gobierno federal y fortalecida en coordinación con la administración estatal, se ha consolidado como un canal confiable de denuncia anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Este mecanismo ha permitido no solo orientar a las víctimas, sino también recopilar información clave para la identificación y captura de los responsables.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México reiteró su llamado a la población para no ceder ante amenazas, colgar de inmediato llamadas sospechosas y denunciar cualquier intento de extorsión, subrayando que la colaboración entre sociedad y autoridades es fundamental para reducir este delito y fortalecer la seguridad en la entidad.