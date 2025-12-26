Bajan delitos en Metepec, destacando reducción en extorsión y robos

Metepec, Méx.- La incidencia delictiva en el municipio de Metepec registra una disminución significativa durante el presente año, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que ha sido atribuido al trabajo permanente en materia de prevención, vigilancia e inteligencia por parte de la Policía Municipal.

A través de un video difundido en redes sociales, la corporación policial informó que diversos delitos de alto impacto muestran reducciones relevantes en comparación con el año anterior. Entre los datos destacados se encuentra el robo a casa habitación con violencia, que disminuyó 34 por ciento, mientras que el robo a casa habitación sin violencia presentó una reducción del 49 por ciento.

En cuanto al robo de vehículos, uno de los ilícitos que mayor preocupación genera entre la población, el informe señala que el robo de automóvil con violencia bajó 57 por ciento y sin violencia 35 por ciento. De igual forma, el robo de motocicletas mostró una disminución del 53 por ciento cuando se comete con violencia y del 40 por ciento en los casos sin violencia.

Otros delitos que reflejan una tendencia a la baja son el robo a negocios, con una reducción del 25 por ciento; el robo en transporte público colectivo, que disminuyó 4 por ciento con violencia y 45 por ciento sin violencia; así como el robo de autopartes con violencia, que reportó una reducción del 100 por ciento, de acuerdo con los registros oficiales.

Uno de los datos más relevantes del informe corresponde al delito de extorsión, el cual, según la Policía Municipal, alcanzó una baja histórica del 64 por ciento, resultado de las acciones de prevención, atención oportuna y coordinación con otras instancias de seguridad.

La corporación señaló que estos resultados reflejan el compromiso permanente con la seguridad, la prevención del delito y la tranquilidad de las familias metepequenses. Asimismo, destacó que los avances son producto del liderazgo y la correcta ejecución de estrategias impulsadas por el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, así como del trabajo operativo y la conducción responsable del comisario Jesús Ramírez Manzur, quienes han fortalecido las capacidades de la Policía Municipal.

“En Metepec seguimos trabajando por la seguridad de las y los metepequenses. Los resultados son claros y se sustentan en cifras oficiales que muestran una disminución significativa de diversos delitos”, señaló la dependencia en su mensaje difundido en plataformas digitales.

Finalmente, la Policía Municipal reiteró que continuará reforzando las acciones de seguridad con presencia constante, estrategias focalizadas y coordinación institucional, al asegurar que la seguridad es una tarea diaria que se construye con hechos y con el trabajo permanente en favor de la ciudadanía y de quienes visitan el municipio.