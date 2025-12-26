SeMujeres apoya la libertad y reinserción de 29 mujeres privadas de la Libertad

Toluca, Méx. – Con el objetivo de brindar una segunda oportunidad de vida mediante la reinserción social, gracias a la coordinación interinstitucional y el acompañamiento integral otorgado por el Gobierno del Estado de México, durante 2025, 29 mujeres privadas de la libertad han obtenido su salida de Centros Penitenciarios estatales, 11 de Tlalnepantla, ocho de Chalco, seis de Almoloya de Juárez, dos de Ecatepec y dos de Nezahualcóyotl Sur.

Esto fue posible a través de los servicios de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) como asesoría jurídica personalizada, pago de multas que permite la ley y/o seguimiento. Los cuatro casos más recientes corresponden a Rosalba “N” y Amanda “N”, quienes estuvieron más de 8 y 2 años, respectivamente, en el Centro Penitenciario de Tlalnepantla, así como Saraí “N” y Guadalupe “N”, recluidas más de 9 y 7 años respectivamente, en el Centro Penitenciario de Chalco.

Estas acciones confirman que las mujeres privadas de la libertad constituyen un grupo prioritario de atención para el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, por ello, la SeMujeres, en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Salud, así como con la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública, mejoran las condiciones de vida de las mujeres, aseguran el acceso a la justicia y facilitan su reintegración social sin discriminación y libre de violencia.

Cabe destacar que algunos casos han sido identificados durante las jornadas de salud física y mental que lleva a cabo la Secretaría de las Mujeres al interior de los penales, espacios que permiten detectar y dar seguimiento a casos de mujeres que podrían recibir externamientos, así como situaciones de vulnerabilidad e informar sobre derechos. Es de resaltar que, del 16 de septiembre de 2023 al 19 de diciembre de 2025, 53 mujeres recuperaron su libertad.

El Gobierno del Estado de México continúa con el trabajo coordinado para que en 2026 más mujeres puedan recuperar su libertad, reconstruir sus proyectos de vida, acceder a una reinserción social digna y seguir con acompañamiento después de su liberación.