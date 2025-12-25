Sheinbaum envía mensaje de Navidad y reconoce a quienes trabajan en Nochebuena

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de felicitación a la población mexicana con motivo de la Nochebuena y la Navidad, en el que recordó a quienes se encuentran lejos de casa y reconoció la labor de las personas que trabajan durante estas fechas para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria expresó: “Esta noche pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo, y en quienes hoy extrañan a alguien”. En ese contexto, destacó a los paisanos y paisanas, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas, policías, personal de salud, bomberos, trabajadores del transporte y a muchos otros sectores esenciales.

Sheinbaum subrayó que en México existe una ciudadanía solidaria, capaz de acompañarse incluso en la distancia. Acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, afirmó que el país se distingue por reunirse alrededor de la mesa, convertir lo sencillo en celebración y mantener vivos los lazos familiares. “Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña”, expresó.

La presidenta también agradeció a madres, padres, abuelas y abuelos, por enseñar a resistir con dignidad y amar con el alma, así como a niñas y niños, quienes —dijo— recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar.

Aunque señaló que pasaría estos días en Acapulco, Guerrero, en el video aparece dentro de Palacio Nacional, donde se le observa adornando el árbol de Navidad con juguetes tradicionales mexicanos. En su mensaje, reiteró que lo más importante no es lo material, sino los valores, el amor por la familia y por México.

“Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país”, afirmó la mandataria, al tiempo que pidió que la Nochebuena abrace a la nación y fortalezca la solidaridad que define a los mexicanos. Asimismo, deseó que el orgullo de ser mexicanos acompañe siempre a la población, al destacar la riqueza cultural del país.

Por su parte, Jesús María Tarriba deseó a las familias mexicanas una Navidad en paz y unión: “Con todo nuestro cariño les deseamos la mejor de las navidades y que la pasen en paz y unión. A todas las familias mexicanas les deseamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad”.