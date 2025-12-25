Fatal volcadura en la autopista México-Toluca deja un muerto

Ocoyoacac, Méx.- Un fatal accidente se registró la mañana de este día en la autopista México-Toluca, donde un automóvil volcó poco antes de llegar al retorno de La Marquesa, con dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un vehículo Volkswagen Passat, con placas de circulación PUN113D, el cual terminó volcado con las llantas hacia arriba sobre el carril derecho de la vialidad.

Tras el aviso del percance, elementos de las autoridades correspondientes se movilizaron al sitio para acordonar la zona y realizar las diligencias necesarias. En el lugar se confirmó que el conductor del vehículo ya no presentaba signos vitales.

El accidente ha provocado reducción de carriles y circulación lenta en el tramo afectado, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones, disminuir la velocidad y prever rutas alternas mientras continúan las labores de atención y retiro de la unidad siniestrada.