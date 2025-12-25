Antonio Mohamed celebra la Navidad tras un 2025 histórico con Toluca

Toluca.- En esta Navidad, Antonio Mohamed no sólo pidió regalos, también presumió lo que ya tiene de sobra. “Tráiganme champagne, que copas sobran”, expresó el técnico argentino en sus redes sociales, luego de un 2025 histórico que lo colocó entre los entrenadores más exitosos del futbol mexicano.

Con el bicampeonato de Toluca, Mohamed alcanzó cinco títulos de Liga MX y se convirtió en el cuarto director técnico más ganador de todos los tiempos, firmando un año que devolvió al llamado Infierno a la cima del balompié nacional tras 15 años de espera.

El 2025 marcó un antes y un después para los Diablos Rojos. Bajo la dirección del “Turco”, el club rompió la sequía que arrastraba desde el Bicentenario 2010, al conquistar el Clausura y posteriormente confirmar su dominio con el Apertura, logrando así un bicampeonato histórico. Este logro consolidó a Toluca como el equipo del año en el futbol mexicano y lo colocó como el segundo club más ganador, junto a Chivas, con 12 títulos de Liga.

En medio de las festividades decembrinas, Mohamed aprovechó para enviar un mensaje a la afición escarlata y a quienes celebraron su éxito. A través de una historia en Instagram, expresó: “Feliz Navidad para toda la gente de Toluca y a todos los que se ponen contentos en que me vaya muy bien. Gracias. Tráiganme champagne, que copas me sobran”, una frase que, entre agradecimiento y humor, resumió el momento que atraviesa tras un año cargado de triunfos.

El bicampeonato no sólo engrandeció la historia del club mexiquense, sino que también redefinió la posición de Mohamed en los banquillos de la Liga MX. Con títulos obtenidos con Toluca (2), Tijuana, América y Monterrey, el estratega argentino quedó únicamente por detrás de Ricardo Ferretti e Ignacio Trelles (7 títulos) y de Raúl Cárdenas (6), además de igualar a Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich, técnicos que marcaron época en el futbol nacional.

A sus 55 años, Antonio Mohamed atraviesa uno de los puntos más altos de su carrera. En 2025 no sólo conquistó dos campeonatos de Liga, sino que también aseguró su lugar en la conversación histórica del futbol mexicano, con un nombre que ya figura entre los grandes entrenadores que dejaron huella en la Liga MX.