Francisco Suinaga regresa a la presidencia ejecutiva del Toluca a partir de 2026

Toluca.— El Club Deportivo Toluca anunció de manera oficial un movimiento clave en su estructura directiva, al confirmar que Francisco Suinaga retomará el cargo de presidente ejecutivo de la institución a partir del 1 de enero de 2026, posición que había dejado a finales de 2023.

A través de un comunicado, la directiva escarlata informó que el regreso de Suinaga tiene como objetivo dar continuidad al proyecto deportivo y administrativo que llevó a los Diablos Rojos a conquistar el histórico bicampeonato de la Liga MX en 2025, consolidando al club como el equipo dominante del futbol mexicano en el último año.

El Toluca destacó que Suinaga volverá a encabezar la gestión operativa del club para mantener la estabilidad y el rumbo trazado en los torneos recientes. Asimismo, la institución expresó su confianza en que asumirá esta nueva etapa “con el compromiso y la responsabilidad que lo distinguen”, en un momento clave en el que el equipo se prepara para el reto del tricampeonato en 2026.

En el mismo comunicado, el club informó que Arturo Pérez Arredondo continuará con responsabilidades dentro del grupo empresarial encabezado por Valentín Díez, además de mantenerse vinculado al Toluca como integrante del Consejo Directivo, tras una etapa al frente de la presidencia ejecutiva que dejó resultados positivos tanto en lo deportivo como en lo corporativo.

“Reconocemos y agradecemos profundamente la destacada labor durante su gestión, que ha estado llena de grandes resultados en las áreas deportivas y corporativas”, señaló la institución, al referirse al trabajo de Pérez Arredondo, considerado una pieza clave en la consolidación del proyecto que hoy mantiene al Toluca en la cima del futbol nacional.

Con el regreso de Francisco Suinaga a la presidencia ejecutiva, los Diablos Rojos apuestan por la experiencia y la estabilidad para sostener la inercia ganadora. En el Infierno, el objetivo es claro: defender la doble corona y seguir haciendo historia, por lo que el bicampeón comienza a mover sus piezas desde los escritorios con la mira puesta en un 2026 histórico.