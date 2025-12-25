Sinaloa suma al menos 11 muertes en jornada violenta previa a Nochebuena

Culiacán.— En vísperas de la Nochebuena, Sinaloa volvió a registrar una jornada marcada por la violencia, al contabilizar al menos 11 personas muertas, entre ellas un agente de la Policía Municipal y una persona que permanecía hospitalizada tras resultar herida como víctima indirecta de un ataque armado ocurrido el pasado 12 de diciembre.

De acuerdo con el reporte diario de la Fiscalía General del Estado (FGE), ambos decesos no fueron clasificados como homicidios dolosos. En el caso del agente policiaco, el hecho fue registrado bajo el delito de “agresión a la autoridad”, mientras que la muerte de la víctima indirecta fue catalogada como “muerte por otros”. En total, la FGE reportó siete carpetas por estos delitos, de las cuales seis se concentraron en Culiacán, capital del estado.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Sinaloa registró siete homicidios durante el 23 de diciembre, cifra que colocó a la entidad como la más violenta del país en esa jornada, por encima de Guanajuato, con seis casos, y Michoacán, con cinco.

El agente asesinado fue identificado como Luciano N, quien, de acuerdo con medios locales, era hermano de la también policía municipal Petra Emilia, privada de la libertad en marzo pasado junto con otros dos agentes, Ezequiel y Joel Alberto. Los tres fueron localizados sin vida horas después, cerca del sitio donde fueron secuestrados.

Con el homicidio de Luciano N, suman 47 policías asesinados en Sinaloa durante 2025, lo que coloca a la entidad como la de mayor número de agentes caídos a nivel nacional, por encima de Guerrero y Guanajuato, que acumulan 37 y 36 casos, respectivamente.

Este nuevo episodio de violencia ocurre en un contexto de confrontación persistente entre las facciones del crimen organizado conocidas como “Chapitos” y “Mayos”, conflicto que se ha prolongado por más de 15 meses en el estado.

Entre las víctimas indirectas se encuentra un joven de 21 años, quien falleció a consecuencia de las heridas provocadas por balas perdidas durante un enfrentamiento armado ocurrido el pasado 12 de diciembre en las inmediaciones de un campo de fútbol americano, donde se encontraba cuando inició el tiroteo.

Ante el repunte de la violencia, el Gobierno federal ha desplegado dos contingentes de fuerzas especiales del Ejército mexicano, que suman alrededor de 300 elementos, los cuales se incorporan a los más de 2 mil efectivos de distintas corporaciones de seguridad que actualmente operan en Sinaloa.