FGJEM rescata a 11 caninos por maltrato animal

Cuautitlán Izcalli.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) rescató a once caninos que presuntamente sufrían maltrato animal durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

La diligencia fue realizada por elementos de la FGJEM con apoyo de la Unidad de Control y Bienestar Animal de Cuautitlán Izcalli, así como de la Policía Municipal, luego de que se obtuviera la autorización correspondiente por parte de un juez especializado.

En el lugar fueron localizados once ejemplares caninos de las razas Bulldog Francés y American Bully, los cuales se encontraban en condiciones de hacinamiento, en un entorno insalubre y con escasa ventilación. De acuerdo con la autoridad, los animales carecían de alimento, agua y espacios adecuados para su resguardo.

Tras la valoración del médico veterinario presente durante la diligencia, se determinó que los caninos fueran puestos bajo resguardo de la Unidad de Control y Bienestar Animal del municipio, a fin de garantizar su atención y bienestar.

Durante el cateo, también fue localizada una dosis de marihuana y una pipa en el interior del inmueble. Al finalizar la diligencia, el predio fue asegurado para preservar las condiciones en las que fue encontrado, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía del Estado de México reiteró su compromiso de investigar y sancionar los actos que atenten contra el bienestar animal, conforme a la normatividad vigente.