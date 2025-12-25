Bajan 9 delitos de alto impacto con estrategia de seguridad mexiquense



Toluca, Méx.- Gracias a las estrategias de seguridad coordinadas diariamente en la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para procurar el bienestar de las familias mexiquenses, en la recta final del 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se mantiene la tendencia a la baja en 9 de 12 delitos de alto impacto en la entidad.

Se reporta que en noviembre comparado con octubre hubo una reducción en dichos ilícitos entre los que destaca: secuestro con 50%; homicidio doloso 20%; feminicidio 33%; robo a transportista 14%; robo a negocio con violencia 13% y robo de vehículo con violencia 9%.

Estos resultados dan muestra del trabajo en equipo de los tres niveles de gobierno con la implementación de operativos como Bastión, Atarraya y Liberación; la puesta en marcha de programas como Caminemos Seguras, Senderos Seguros y Nos Movemos Seguras; así como la capacitación y equipamiento policial.

Estas acciones responden a las necesidades en materia de seguridad de las y los mexiquenses, para que puedan transitar libremente, tener una mejor calidad de vida y un desarrollo integral pleno.

En la Mesa de Paz número 240, estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.