Hoy No Circula en marcha el 1 de enero en el Valle de Toluca y Tianguistenco

Toluca, Méx.- El próximo 1 de enero entrará en vigor el Programa “Hoy no Circula” en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Valle de Santiago Tianguistenco.

El programa limita la circulación de los automóviles con holograma de verificación tipo Uno “1” y tipo Dos “2” de lunes a sábado en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas con base en el último dígito numérico de la placa de matrícula de circulación y/o del color de la calcomanía.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, el programa incluye los municipios de Toluca, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Xonacatlán, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma; mientras que en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco se contemplan Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Santiago Tianguistenco y Xalatlaco.

De acuerdo con el Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Reglamento de Tránsito, los conductores deben:

•⁠ ⁠Tener verificación vehicular vigente.

•⁠ ⁠No circular en días restringidos.

•⁠ ⁠Evitar circular con vehículos ostensiblemente contaminantes.

Para conocer los días de circulación de los vehículos, la ciudadanía debe consultar el color del engomado y la terminación numérica de la placa, a fin de identificar el día de restricción en el sitio oficial: https://sma.edomex.gob.mx/hoynocircula.

El programa comprende exenciones que aplican para los vehículos con holograma de Discapacidad “D”, Doble cero “00” y Cero “0”, servicios de emergencia como ambulancias, bomberos, policía, transporte escolar y servicios funerarios. También hay exenciones que aplican a vehículos con la Constancia Tipo “E” Exento.