Tradiciones decembrinas se conservan en el Archivo General del EdoMéx

Toluca, Méx.– Con la llegada de la temporada navideña, el Gobierno del Estado de México, a través de la Oficialía Mayor y del Archivo General estatal (AGEMÉX), abre una ventana única hacia dos momentos inolvidables registrados en documentos de 1970; la publicación de una posada navideña y el espectáculo astronómico relacionado con la aparición de la mítica “estrella de Belén”.

La consulta de los periódicos resguardados por el AGEMÉXx, organismo adscrito a la Oficialía Mayor, permite redescubrir la historia, la vida cotidiana y la magia que envuelve estas festividades, además de despertar la curiosidad por visitar su hemeroteca.

También posibilita asomarse a distintas facetas de la vida de las y los mexiquenses, reconstruir su entorno y descubrir cómo celebraban estas fechas llenas de tradición, música y aromas festivos.

Uno de estos recuerdos quedó registrado el 23 de diciembre de 1970, cuando una posada navideña reunió a familias y amistades entre ponche humeante, deliciosos platillos, dulces típicos, colaciones y coloridas piñatas. Aquella noche, el tradicional frío decembrino simplemente “brilló por su ausencia”, dando paso a una celebración cálida, vibrante y llena de alegría.

Días después, el 26 de diciembre de ese mismo año, el cielo ofreció un espectáculo que muchos interpretaron como la aparición de la mítica “estrella de Belén”. La alineación de Venus, Marte y Júpiter –un fenómeno astronómico que ocurre aproximadamente cada ochocientos años– fue vista como un anuncio de paz, esperanza y tranquilidad para la humanidad, llenando de asombro las miradas hacia el firmamento.

Ambas notas se publicaron el 26 de diciembre de 1970 en los rotativos locales del Estado de México, ejemplares que hoy pueden consultarse en la hemeroteca del Ageméx, ubicada en la calle Doctor Nicolás San Juan 109, colonia Parque Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México.

El servicio es gratuito y se reanuda hasta el 7 de enero, el horario de consulta es de 9:00 a 18:00 horas, mientras que el de préstamo es de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Para el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, estas fechas representan una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, la convivencia y el bienestar de las y los mexiquenses.