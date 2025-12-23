Aplica Cruz Roja Toluca vacunas contra el COVID a población vulnerable

Toluca, Méx.- La Delegación Toluca-Metepec de Cruz Roja Mexicana, en coordinación con el gobierno municipal de San Mateo Atenco, aplicó de manera gratuita, 250 dosis de la vacuna contra el COVID, como medida preventiva para la población de escasos recursos económicos.

El nuevo biológico para la temporada invernal 2025-2026 aplicado por la Cruz Roja Toluca-Metepec cuenta con todas las actualizaciones, es la más moderna y confiable con la que se cuenta actualmente en el país.

Con las 250 dosis aplicadas este lunes en San Mateo Atenco, Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca-Metepec suma un total de mil dosis de la vacuna Pfizer suministradas de forma gratuita a la población del Valle de Toluca, como medida preventiva en beneficio de los habitantes de los municipios de Metepec, Zinacantepec y San Mateo Atenco.

El único requisito para la aplicación gratuita contra el COVID fue que las personas fueran mayores de 12 años de edad, presentar su Clave Única del Registro de Población (CURP), no presentar síntomas de enfermedad respiratoria como escurrimiento nasal, fiebre o tos y no tomar medicamento como antibióticos ó antivirales.

El personal voluntario, adscrito al servicio de enfermería de Cruz Roja Mexicana recibió, en conjunto con personal del Sistema DIF municipal, a los asistentes a esta jornada de vacunación, validó que sus datos aportados en las fichas de registro fueran los correctos, y les aplicó el biológico, brindó una atención con calidad y calidez a hombre, mujeres, niños y personas de la tercera edad que asistieron.

Al respecto, Mario Vázquez de la Torre, presidente del Consejo Local de Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca-Metepec, refrendó el compromiso de esta institución con la salud de la sociedad y reconoció el apoyo de la presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, para la realización es estas acciones de beneficio comunitario a favor de las personas más necesitadas del municipio.

Finalmente, la Cruz Roja de Toluca y Metepec informó que tiene vacunas disponibles contra el COVID de la marca Pfizer para aplicación en sus instalaciones, las personas interesadas en recibir el biológico pueden acudir de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 20:00 horas; la cuota de recuperación es de 250 pesos.