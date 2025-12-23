Personal de seguridad del EdoMéx recibirá formación para resguardar periodistas

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México protege la labor periodística mediante el Protocolo de Actuación de las y los Elementos de la Secretaría de Seguridad para Garantizar la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos y con la creación del Registro Voluntario de Contacto.

Como parte de los 40 lineamientos que conforman el Protocolo, a partir del próximo año se capacitará a los cuerpos de seguridad en materia de libertad de expresión, de manifestación y el trato a periodistas y activistas en coberturas de riesgo y el derecho a grabar operativos.

La Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México (CEMPIDH), adscrito a la Consejería Jurídica, explicó que también establece evitar el uso de vocabulario intimidante y discriminatorio; adoptar medidas preventivas, normativas y operativas para regular el uso de la fuerza establecidas en los artículos 30 y 12 de la Ley Nacional sobre el sobre el Uso de la Fuerza; así como abstenerse de confiscar o destruir el material y las herramientas de trabajo.

Estos lineamientos están basados en estándares internacionales como el Modelo de Protocolo de Intervención e Interacción de las Fuerzas de Seguridad con Periodistas de la UNESCO y el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de Periodistas.

Adicionalmente, se cuenta con el Registro Voluntario de Contacto para Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, instrumento voluntario, gratuito y de carácter informativo, que permite cuidar la integridad y actuar de manera más rápida y oportuna, en caso de que integrantes de estos sectores se encuentren en alguna situación de riesgo.

Para cuidar de los datos brindados, las personas que conforman el Consejo Consultivo del Mecanismo, integrado por representantes del gremio periodístico y personas defensoras, serán los únicos que tendrán acceso a esta información.

Ambas acciones son resultado del trabajo coordinado entre la Consejería Jurídica, a través de la CEMPIDH, la Secretaría de Seguridad estatal, los Poderes Legislativo y Judicial de la entidad, la Comisión de Derechos Humanos del EdoMéx, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Consejo Consultivo del Mecanismo, así como colectivos de periodistas y activistas.