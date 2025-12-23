Sujeto enfrenta proceso por homicidio de mujer en Ecatepec

Redacción

Redacción 23 diciembre, 2025

23 diciembre, 2025 Policía

Policía Ecatepec, EdoMéx, Homicidio, proceso

Ecatepec, EdoMéx, Homicidio, proceso 0 Comments

Ecatepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableció la probable participación de Jonathan “N” en el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de una mujer, por lo que la Autoridad Judicial lo vinculó a proceso.

Con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, el Órgano Jurisdiccional inició proceso legal contra este sujeto, además fijó plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la indagatoria iniciada se pudo determinar que el pasado 17 de diciembre, la víctima de 37 años, quien laboraba como vendedora de productos por catálogo, acudió a un inmueble ubicado en la colonia Ampliación San José Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, donde fue interceptada por Jonathan “N”, quien con base en engaños hizo que ingresara a su domicilio.

En el lugar, el probable implicado la habría sometido y atacado con un objeto punzocortante, ocasionándole la muerte. Familiares del individuo se percataron de lo ocurrido por lo que solicitaron la presencia de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron y lo detuvieron.

Jonathan “N” fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria correspondiente por el delito de homicidio y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Ecatepec, a disposición de un Juez, autoridad que lo vinculó a proceso.

Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.