El Calvario de Metepec, atractivo para visitantes y deportistas

Metepec, Méx.- Durante la temporada decembrina, el Cerro del Calvario, en Metepec se consolida como uno de los espacios preferidos por habitantes y visitantes para realizar actividades al aire libre y disfrutar del ambiente festivo que caracteriza el cierre de año.

Con temperaturas más frescas y cielos despejados, este punto emblemático del municipio se convierte en un escenario ideal para el ejercicio, la convivencia y la contemplación.

Desde tempranas horas, personas de todas las edades se dan cita para subir el cerro caminando, corriendo, trotando o en bicicleta. Familias completas, parejas, grupos de amigos e incluso personas acompañadas de sus mascotas aprovechan el entorno natural para mantenerse activos y comenzar el día con energía, en un ambiente seguro y accesible.

La experiencia se ve enriquecida al llegar a la cima, desde donde se aprecia una vista panorámica del municipio de Metepec. Destacan la Parroquia de San Juan Bautista, el centro histórico adornado con motivos navideños, la carretera Toluca–Tenango y zonas comerciales como Galerías Metepec, conformando una postal que mezcla tradición, modernidad y espíritu decembrino.

Además de la actividad física, el Cerro del Calvario se ha convertido en un espacio para la reflexión y el descanso. Muchas personas aprovechan el recorrido para agradecer el año que concluye, tomarse fotografías o simplemente disfrutar del paisaje y la tranquilidad que ofrece este punto elevado del Valle de Toluca.

Autoridades y visitantes recomiendan acudir en horarios matutinos, portar ropa abrigadora ligera, mantenerse hidratados y respetar el entorno natural. De esta manera, El Calvario de Metepec continúa posicionándose como un lugar donde diciembre se vive de manera activa, saludable y en contacto con la comunidad.