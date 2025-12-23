Vinculan a proceso a dos personas por homicidio en Metepec

Metepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un Juez con sede en Toluca auto de vinculación a proceso en contra Raymundo “N” y Yolanda “N”, por su presunta participación en el delito de homicidio simple, en agravio de un masculino, ocurrido en Metepec.

De acuerdo a la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el pasado 1 de octubre de este año, los ahora imputados habrían agredido con palos a una persona del sexo masculino en una explanada de la colonia Infonavit San Francisco, en Metepec, y a pesar de la presencia de un testigo, quien trató de auxiliar a la víctima, la pareja continuó con la agresión a golpes en diferentes partes del cuerpo, los cuales posteriormente le causaron la muerte.

Al recabar información sobre los presuntos sospechosos, la Fiscalía de Justicia del Estado de México, obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada y ambos fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona, donde quedaron a disposición de la autoridad.

Luego de conocer las pruebas presentadas por esta Representación Social, el Juez estimó que existen elementos suficientes para considerar la posible responsabilidad de Raymundo “N” y Yolanda “N” en el delito de homicidio simple, por lo que determinó vincularlos a proceso, estableciendo prisión preventiva justificada, no obstante deben ser considerados inocentes en tanto no exista sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.