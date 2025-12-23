Operativo invernal atiende a personas en situación de calle en Toluca

Toluca, Méx.– Ante el descenso de temperaturas en la capital mexiquense, el Gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, mantiene activas acciones de atención y resguardo dirigidas a personas en situación de calle, a través del Refugio Temporal Invernal, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud y brindar apoyo humanitario a quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad.

Durante los primeros siete días del operativo invernal, se ha otorgado atención directa a 14 personas, a quienes se les proporcionó un espacio seguro para resguardarse, bebidas calientes y refrigerios.

Los recorridos preventivos se realizan en zonas de alta afluencia y riesgo, como la Terminal, los bajo puentes de Paseo Tollocan y diversas delegaciones ubicadas en la periferia del centro de la ciudad.

Como parte de esta estrategia integral, el Sistema Municipal DIF Toluca, en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Bomberos, habilitó un refugio temporal en el Parque Luis Donaldo Colosio, con el propósito de salvaguardar la vida y reducir afectaciones a la salud de personas en condición de vulnerabilidad durante la temporada invernal.

El refugio permanecerá en operación hasta el 31 de enero de 2026, en un horario de 20:00 a 7:00 horas, con acceso por el Boulevard Isidro Fabela. De manera paralela, personal de Protección Civil realiza recorridos constantes mediante el Operativo Saturno, para detectar, orientar y canalizar oportunamente a quienes requieran resguardo.

El Gobierno de Toluca hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones solidarias y a reportar casos de personas en riesgo a los números de emergencia 722 217 88 58 y 722 217 83 23, a fin de proteger, de manera conjunta, la integridad, la salud y la dignidad de quienes más lo necesitan.