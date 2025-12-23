Chimalhuacán estrena centro de certificación para motociclistas

23 diciembre, 2025

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de cuidar la seguridad de las y los mexiquenses mediante la prevención de incidentes de tránsito, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov) informó que, a partir del 19 de diciembre, inició operaciones un módulo de certificación fijo para motociclistas en Chimalhuacán, con lo que suman siete Centros de Atención en el Estado de México.

Alejandro Palacios Estrada, Director de Registro de Licencias y Operadores de la Semov, indicó que se han realizado más de 60 mil procesos de evaluación a motociclistas, conforme al Estándar de Competencia EC1631, que es avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que tiene un costo de 460 pesos, independientes al de la licencia de conducir.

Este requisito es necesario para tramitar y/o renovar la licencia de conducir para motociclista y permite evaluar si los conductores cuentan con los conocimientos y habilidades para la conducción de motocicletas, además de la revisión del estado del vehículo, casco y equipo. Los módulos fijos de certificación cuentan con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 15:00 horas.

Las y los interesados pueden agendar su cita en https://motociclistas.movimex.gob.mx/ y acudir a cualquiera de las siete sedes:

Avenida Nezahualcóyotl, Manzana 004, en Plaza Chimalhuacán, Colonia Santa María Natividad, en Chimalhuacán. Avenida Hidalgo número 132, Colonia La Romana, en Tlalnepantla de Baz

Plaza Constitución número 6, Colonia Juchitepec, en Chalco. Premium Outlets Punta Norte, Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, en Cuautitlán Izcalli. Privada de la Besana S/N, Barrio Espíritu Santo, en Metepec. Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, Colonia Rey Neza, en Nezahualcóyotl. Avenida Insurgentes Manzana 002, Fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec.

Además de las sedes fijas, se acerca el proceso de certificación de manera itinerante a los 125 municipios, con el propósito de facilitar este trámite a la ciudadanía mexiquense, las fechas y ubicaciones se pueden consultar semanalmente en redes sociales de la Semovy en la página https://smovilidad.edomex.gob.mx/node/335.