Leyes y sensibilización, clave para una vida libre de violencia: CODHEM

Toluca, Méx.- Garantizar el derecho una vida libre de violencia sexual y reproductiva requiere no sólo de leyes robustas, sino de la sensibilización de autoridades y sociedad, así como del acceso real a la justicia y a servicios integrales de salud y de calidad, argumentó Yair Bautista Mundo, durante una videoconferencia presentada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

En su exposición sobre la violencia sexual y reproductiva, el capacitador en temas de género, afirmó que este fenómeno representa una grave violación a los derechos humanos y la dignidad de las personas, principalmente, de mujeres, adolescentes y niñas, abarcando una gama de acciones y omisiones que atentan también contra la libertad, la integridad, la autonomía corporal y la capacidad de decisión de las personas.

“Esta forma de violencia incluye la coerción sexual, el abuso, el acoso y la violación -tipificados en los códigos penales federal y estatales- así como la negación del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la imposición de prácticas anticonceptivas o la esterilización forzada. Se manifiesta en diversos ámbitos como el familiar, comunitario, laboral, docente e institucional, y se sustenta en desigualdades históricas de género y relaciones de poder,” explicó.

Yair Bautista aseguró que, a pesar de los avances normativos, el desafío permanece en la práctica, de manera que organizaciones, instituciones y colectivas han señalado la persistencia de barreras formales y factores estructurales que impiden el ejercicio pleno de los derechos reproductivos, como la violencia obstétrica, presente en casi todo el sistema de salud, la violencia sexual y la muerte materna.

Ante ello, la CODHEM, junto con otras instituciones, enfoca sus acciones, programas y jornadas en favor de la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas, grupos vulnerables que son prioridad en la agenda de la administración del ombudsperson mexiquense, Víctor Leopoldo Delgado Pérez.

De la misma manera, el capacitador recordó que en México existe un marco legal cimentado en el artículo 4º. de la Constitución Política, que consagra el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas o hijos. Además, se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 que establece criterios para la atención médica de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, garantizando el acceso a servicios de salud esenciales, incluyendo la anticoncepción de emergencia y el aborto legal en casos de violación.

El Estado de México, concluyó, cuenta con su propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual busca unir esfuerzos interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.