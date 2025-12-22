Tigres anuncia la salida de Sebastián Córdova tras tres años en el club

Monterrey, Nuevo León.– A través de sus redes sociales, Tigres de la UANL anunció la salida del futbolista mexicano Sebastián Córdova, quien concluyó su vínculo con la institución felina, a la que llegó en 2022 y con la que levantó su último título de Liga MX.

Con esta decisión, el conjunto auriazul suma su segunda baja del plantel, luego de que previamente se confirmara la despedida de Javier Aquino, como parte de los ajustes de cara a los próximos torneos.

Durante el Apertura 2025, Córdova tuvo poca participación, siendo su último encuentro con la camiseta de Tigres el disputado ante Pumas, en el mes de septiembre. En la temporada recién concluida, el mediocampista únicamente disputó seis partidos, en los que acumuló 147 minutos en el terreno de juego.

En total, Sebastián Córdova cerró su etapa con Tigres tras disputar 159 partidos oficiales, en los que registró 24 goles y 18 asistencias, cifras que marcaron su paso por la institución.Uno de los momentos más destacados de su estancia fue la Liguilla del Clausura 2023, donde se convirtió en pieza clave al anotar seis goles, contribuyendo de manera decisiva al campeonato obtenido por los felinos en la Final del fútbol mexicano.

Hasta el momento, Sebastián Córdova no ha emitido una postura oficial sobre su salida, ni se ha dado a conocer cuál será su próximo destino dentro del balompié nacional o internacional.