Dan 162 años de prisión contra secuestrador de dos menores y una mujer en Toluca

Toluca, Méx.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 162 años y seis meses de prisión en contra de Rubén Castillo Colín, alias “El Barney”, por su responsabilidad en el delito de secuestro, cometido en agravio de dos menores de edad y una mujer, en el municipio de Toluca.

De acuerdo con las investigaciones, el 14 de septiembre de 2024, las víctimas menores fueron trasladadas por una mujer identificada como Michelle “N” al domicilio del hoy sentenciado, ubicado en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán. En ese lugar, Castillo Colín las amenazó para impedir que escaparan, advirtiéndoles que, de hacerlo, atentaría contra la vida de sus familiares.

La FGJEM estableció que, a partir de esa fecha, el ahora sentenciado ejerció violencia física y psicológica contra las víctimas, obligándolas a realizar labores domésticas y restringiendo su libertad, ya que eran constantemente vigiladas por personas identificadas. Además, les mostró fotografías de sus familiares para reforzar las amenazas en caso de intento de fuga.

Las investigaciones revelaron que los abusos sexuales iniciaron el 1 de octubre de 2024 y se repitieron en diversas ocasiones, incluido el 4 de octubre del mismo año. Posteriormente, el 15 de octubre, Rubén Castillo Colín acudió al domicilio de la madre de una de las víctimas para exigir un millón de pesos a cambio de su liberación, ostentándose como integrante de un grupo delincuencial con presuntos orígenes en Jalisco, con el fin de intimidarla y evitar que denunciara.

Las agresiones continuaron hasta que una de las víctimas logró defenderse y escapar, solicitando auxilio a Policías de Investigación, quienes acudieron al inmueble, detuvieron al agresor y rescataron a las víctimas menores de edad.Tras su detención, Rubén Castillo Colín fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Luego del proceso legal, el juez dictó la sentencia condenatoria, además de imponerle una multa de un millón 954 mil 960 pesos y el pago de 325 mil 710 pesos por concepto de reparación del daño.