Afinan pruebas en último tramo del Tren Interurbano El Insurgente

Toluca, Méx.- Con el objetivo de cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad, el tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano El Insurgente se encuentra actualmente en fase de pruebas dinámicas y estáticas, etapa clave previa a su operación total.De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), una vez concluido este proceso técnico, el sistema ferroviario estará listo para operar en su totalidad a principios de 2026, a lo largo de sus 57.7 kilómetros que conectarán Zinacantepec, en el Estado de México, con la estación Observatorio, en la Ciudad de México.

Las pruebas dinámicas permiten evaluar el comportamiento del tren en movimiento, a velocidad real y con carga, mientras que las pruebas estáticas simulan el peso de los pasajeros mediante el uso de mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno. Estos ensayos buscan verificar la resistencia de la infraestructura y la correcta operación del sistema ferroviario.

Las pruebas estáticas se desarrollan durante un periodo de 16 horas, mientras que las dinámicas se realizan en lapsos de ocho horas; en ambas se utilizan cuatro trenes acoplados en dos convoyes. Los ejercicios se realizan sobre el viaducto elevado, incluyendo el cruce por el Puente Atirantado ubicado entre las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga, una obra única a nivel mundial por su diseño curvo y su adaptación para rieles ferroviarios.

Aunque la obra civil del proyecto ya fue concluida, las estaciones que continúan en proceso de acabados son Vasco de Quiroga —donde se instala señalética— y Observatorio, en el tramo correspondiente a la Ciudad de México.Actualmente, las estaciones en operación del Tren Interurbano El Insurgente registran un promedio de 22 mil usuarios diarios. Una vez concluido el proyecto, se estima que el servicio beneficiará a más de 100 mil personas al día, con un tiempo de traslado menor a 60 minutos de extremo a extremo.

El sistema contará con siete estaciones: dos terminales y cinco intermedias. En la Ciudad de México se ubican Observatorio, Vasco de Quiroga y Santa Fe; mientras que en el Estado de México se localizan Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec.Bajo el esquema de Movilidad Integrada, El Insurgente se conectará en la estación Vasco de Quiroga con la Línea 3 del Cablebús (Vasco de Quiroga–Los Pinos/Constituyentes).

En Observatorio se integrará con la nueva Línea 1 del Metro (Observatorio–Pantitlán), así como con la Línea 12 del Metro (Observatorio–Tláhuac), que continúa en proceso de construcción.Además, esta terminal contará con un nuevo Centro de Transferencia Modal (CETRAM), que permitirá la llegada de transporte público concesionado y de autobuses foráneos, fortaleciendo la conectividad regional entre el Valle de Toluca y la capital del país.