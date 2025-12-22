Solo 27% de las empresas en Latinoamérica tiene protección contra ciberataques

Toluca, Méx.- Los seguros digitales tienen un alto potencial en México, pues datos demuestran que en la actualidad solo 27 por ciento de las empresas en Latinoamérica cuentan con protección ante ciberataques, por ello, es prioritario que las compañías reconozcan los riesgos a los que están expuestos, indicó Omar Mendoza, experto en seguros.

“Evaluar la industria y el tipo de compañía es indispensable para que cada una logre personalizar su estrategia de ciberseguridad. En ocasiones, las empresas adoptan ciberseguros de la misma forma que un antivirus para una computadora. Sin embargo, estas herramientas son específicas y requieren de evaluar vulnerabilidades en sistemas de trabajo, información confidencial, tendencias, entre otros detalles”, dijo.

El experto afirmó que, el primer paso consiste en examinar los sistemas de seguridad existentes, desde dispositivos de colaboradores hasta almacenamiento en la nube. Esta revisión identifica vulnerabilidades y permite aplicar soluciones de protección adaptadas, incluyendo firewalls, antivirus y cifrado de datos, que se alineen con las coberturas del ciberseguro.

Apuntó que, evaluar el riesgo de perder información sensible y reforzar las medidas de protección para asegurar que los datos más críticos permanezcan protegidos frente a posibles incidentes es fundamental para cuidar de datos financieros, propiedad intelectual, referencias de clientes y empleados, etc.

De acuerdo con el ESET Security Report 2024, más del 60 por ciento de los ataques empresariales provocan interrupciones operativas, especialmente en sectores industriales, financieros y logísticos, por ello es fundamental revisar procesos críticos, protocolos de recuperación ante incidentes y la dependencia de proveedores permite que la empresa continúe funcionando incluso ante un ataque.

El análisis de potenciales amenazas externas se trata de identificar tendencias de ataque e información pública que puede ser aprovechada por ciberdelincuentes y el impacto de tecnologías emergentes, como la IA. Con esta información, la empresa puede anticipar amenazas y reforzar sus defensas de manera estratégica y personalizada.

Indicó que, en la actualidad, el componente humano sigue siendo en eslavon más débil, por ello es indispensable capacitar a los colaboradores para enfrentar amenazas como phishing o ingeniería social, y definir roles y permisos de acceso adecuados, asegura que la organización pueda responder correctamente ante incidentes. Además, se evalúan los impactos económicos y legales de un posible ataque, desde pérdidas de ingresos hasta multas regulatorias, garantizando que la empresa cumpla con normativas locales e internacionales.

La personalización en ciberseguridad se perfila como la tendencia clave para 2026. Al conocer el perfil de riesgos específico y adaptar estrategias, las empresas mexicanas pueden anticipar amenazas, proteger sus activos críticos y asegurar la continuidad del negocio frente a un entorno digital cada vez más complejo. Los ciberseguros personalizados además de proteger contra pérdidas económicas son un pilar estratégico para el crecimiento y la resiliencia organizacional.