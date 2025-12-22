El PRI promovió reformas para reforzar la seguridad de las familias mexiquenses

Toluca, Méx.- El Grupo Parlamentario del PRI logró que en el Paquete Fiscal 2026 sean considerados más recursos para que las familias mexiquenses vivan con seguridad.

Gracias a las gestiones de la bancada tricolor y a la coordinación con los partidos políticos representados en el Congreso, se incrementó en 628 millones de pesos el presupuesto para Seguridad, que en 2026 tendrá 21 mil 272 millones 295 mil 227 pesos.

Además, fueron asignados 100 millones de pesos específicamente para que las policías municipales tengan armamento, patrullas, chalecos antibalas, y más capacitación.

Elías Rescala, coordinador de los diputados priistas, explicó que con estos aumentos en el presupuesto, el Estado de México y sus municipios avanzan hacia la consolidación de policías más fuertes, más cercanas y mejor preparadas para que las y los mexiquenses estén mejor protegidos.

En tanto, para la Fiscalía mexiquense fue aprobado un incremento de 153 millones de pesos a su presupuesto.

Con ello, la FGJEM podrá capacitar a los ministerios públicos para que brinden mejor atención, investiguen los delitos y que logren castigar a los delincuentes, para abatir la impunidad.

En total, el presupuesto de la FGJEM será de 5 mil 403 millones 972 mil 7 pesos.

Estos resultados responden a la agenda legislativa impulsada por el Grupo Parlamentario tricolor en materia de seguridad, que tiene como eje rector la ampliación de las facultades de las policías, para que puedan recibir denuncias e investigar delitos, con el objeto de agilizar la resolución de casos, así como desarrollar un modelo de proximidad que permita que las policías se involucren directamente con la comunidad.