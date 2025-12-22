Difunde CODHEM la importancia de la salud mental

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) presentó la edición y publicación del número 54 de la revista Dignitas “Salud Mental”, con el objetivo de difundir las diferentes vertientes científicas y de pensamiento que analizan y explican la salud mental como derecho humano.

En este ejemplar de divulgación científica, las y los colaboradores coinciden en sus artículos en que, a pesar de no conocer las causas exactas que provocan trastornos de salud mental como la depresión y otros, existen factores que contribuyen a su desarrollo y aparición, algunos de ellos biológicos, otros psicológicos y hasta sociales, que son los principales causantes de estas enfermedades.

Entre los signos que caracterizan a los principales problemas de salud mental destacan la tristeza permanente, la pérdida de interés en actividades de la vida cotidiana, el aislamiento, los trastornos del sueño o del apetito, la falta de concentración y una sensación de cansancio generalizada.

Por ello, en la revista se recomienda atender cualquiera de los síntomas a través de una intervención médica especializada para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, así como para tomar medidas preventivas.

Por ejemplo, para evitar que la depresión se agudice, seguramente la o el especialista en salud mental recomendará, entre otros pasos, hacer ejercicio, llevar a cabo actividades manuales o artísticas, ampliar el círculo de apoyo con nuevas o nuevos amigos, así como llevar una alimentación saludable y mantener horarios de sueño regulares y suficientes.

Finalmente, el organismo defensor considera de la máxima importancia la protección y promoción del derecho a la protección de la salud mental de las personas, por lo que se invita a consultar esta publicación en: https://instituto.codhem.org.mx/2025/06/30/dignitas-54/.