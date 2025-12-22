PJEdomex fortalece preparación de juezas y jueces en funciones desde el 5 de septiembre

Toluca, Méx.- Con el objetivo de mantener el nivel de profesionalización del personal del Poder Judicial del Estado de México, este lunes inició un taller en las materias familiar, civil mercantil y penal, para las y los 54 jueces electos en la jornada del 1 de junio y en funciones desde el 5 de septiembre.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, inauguró este ejercicio de capacitación, en donde destacó la importancia de que los impartidores de justicia fortalezcan sus habilidades, desarrollen nuevas competencias y adquieran herramientas prácticas que potencien el desempeño de su función jurisdiccional.

Este taller concluirá el 6 de enero y se divide en dos grupos: uno integrado por juezas y jueces en materias familiar y civil mercantil; mientras que los penales se ubican en un segundo grupo.

En este sentido, el Magistrado Presidente inició con la materia familiar; compartió su experiencia, abordó los temas que diariamente se revisan en estos juzgados y llevó a cabo un ejercicio de simulación de un juicio. El Magistrado impartirá su clase del 22 al 24 y el 26 de diciembre.

Para este bloque también participarán del 29 al 31 de diciembre la Jueza Enlace en Materia Civil, María Elena Pons Escalera y los días 2, 5 y 6 de enero del 2026, la Magistrada en Materia Mercantil, Blanca Colmenares Sánchez.

En el grupo de las y los jueces penales, el encargado de iniciar el taller fue el Magistrado José Luis Embris Vásquez, Director General de la Escuela Judicial, con el tema Etapa Inicial del proceso penal los días 22, 23, 24 y 26 de diciembre de 2025.

En tanto, el Magistrado Jorge Jesús Bernal Valdés, abordará la Etapa Intermedia del proceso penal los días 2, 5 y 6 de enero de 2026; el Coordinador General de Enlace Jurisdiccional, Juez César Bulmaro Díaz Morán, con la Etapa de Juicio el 29 de diciembre; la Magistrada Nancy Flores Mendoza con la Etapa de Ejecución el día 30 de diciembre de 2025 y la Magistrada Janet Patiño García, con el tema de Cateos y Órdenes de Aprehensión el día 31 de diciembre de 2025.