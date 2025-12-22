Convenio permitirá condonar recargos de agua a 23 municipios mexiquenses

Naucalpan, Méx.– Con el fin de apoyar a aliviar las finanzas municipales y garantizar la continuidad de los servicios de agua potable, el Gobierno del Estado de México formalizó un convenio de regularización fiscal con 23 ayuntamientos, mediante el cual se condona el cien por ciento de recargos y gastos de ejecución relacionados con adeudos en materia hidráulica

.

La medida, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y publicada en la Gaceta del Gobierno estatal, tiene como propósito central fortalecer la sostenibilidad financiera de los organismos operadores de agua y asegurar el abasto del recurso a miles de familias mexiquenses, en un contexto marcado por la presión sobre la infraestructura hidráulica y los retos de operación en diversos municipios.

Durante la firma del convenio, la vocal ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Beatriz García Villegas, subrayó que este acuerdo representa una decisión estratégica para sanear las finanzas locales y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Señaló que la regularización de adeudos permitirá a los municipios destinar mayores recursos a la rehabilitación de redes, mantenimiento de sistemas y modernización de la infraestructura.

El convenio establece esquemas flexibles de pago que buscan dar viabilidad financiera a los ayuntamientos, al tiempo que promueven una gestión más eficiente, responsable y transparente del recurso hídrico. Con ello, se pretende romper ciclos de endeudamiento que, en muchos casos, han limitado la capacidad operativa de los sistemas municipales de agua.

Los municipios que suscribieron el acuerdo son Nextlalpan, Ixtapan de la Sal, Texcalyacac, Otumba, Donato Guerra, Chicoloapan, Xonacatlán, Axapusco, Sultepec, Timilpan, Joquicingo, Naucalpan, Luvianos, Amatepec, Jilotepec, Malinalco, Teotihuacán, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Hueypoxtla, Chimalhuacán, Zinacantepec y Huixquilucan.

Autoridades estatales destacaron que esta acción forma parte de una política de colaboración interinstitucional orientada a garantizar el derecho humano al agua, fortalecer la justicia social y mejorar de manera continua los servicios públicos en el Estado de México.

Finalmente, la CAEM reiteró su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada sobre las acciones y programas en materia hidráulica a través de sus canales oficiales en redes sociales, como parte de una estrategia de comunicación abierta y cercana con la población.