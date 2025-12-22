Gobierno del EdoMéx lleva atención a comunidades originarias en 2025

Toluca, Méx.- Para dar seguimiento a los ejes prioritarios de atención a los sectores más desprotegidos que impulsa la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Bienestar mediante el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), reafirmó su compromiso de garantizar el acceso a sus derechos al atender sus principales demandas sociales.

Durante el 2025 el CEDIPIEM entregó apoyo a 35 proyectos culturales como parte del programa Bienestar Cultural Indígena con el objetivo de contribuir a que las personas indígenas mayores de 18 años que habitan en el Estado de México, promotoras del arte autóctono, preserven y difundan los usos y tradiciones de los pueblos originarios por medio de la música, la danza, la vestimenta, la medicina tradicional, la gastronomía, el arte y la lengua.

Este esquema favoreció de forma directa a 669 personas de Temascaltepec, Atlacomulco, Toluca, Temascalcingo, Jocotitlán, Ocoyoacac, San José del Rincón, Tenango, Temoaya, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Lerma y Aculco.

Además, el CEDIPIEM organizó cinco Jornadas Médico Asistenciales en Ocoyoacac, Malinalco, Ixtlahuaca, Capulhuac y Xonacatlán, en las que fueron atendidas mil 420 personas, con el propósito de acercar trámites y servicios a las comunidades indígenas, así como difundir información de los diversos programas que realiza el Gobierno del Estado de México.

En estos espacios participan instituciones públicas y privadas, tales como las Secretarías de Bienestar, de las Mujeres, de Cultura y Turismo, Salud, Seguridad, Trabajo, Desarrollo Urbano y Obra, Campo; así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México (DIFEM), entre otras.