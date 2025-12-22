La operación “Sin-Ba” continúa rehabilitando vialidades durante días festivos

Metepec, Méx.- La administración municipal de Metepec mantiene activa la operación “Sin-Ba” (Sin Baches) durante los días festivos, con el objetivo de garantizar que calles y avenidas de todo el municipio se encuentren en condiciones óptimas para el inicio del próximo año.

El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, compartió en sus redes sociales los avances de esta labor: “Ni Santa trabaja tanto. Este lunes reparamos 9,401 baches y 50,194.95 metros cuadrados de superficie”, destacó.

Entre las acciones más recientes se incluyen trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente en la avenida 8, entre las avenidas 4 y 5, en San José La Pila; reparación de banquetas en la Unidad Habitacional La Hortaliza; mejoramiento de camino en Cuauhtémoc, San Bartolomé Tlaltelulco; y balizado en la calle Artesanos, entre Ignacio Comonfort y Miguel Hidalgo, en la colonia La Providencia.

La operación “Sin-Ba”, que se ha consolidado como una de las estrategias más efectivas del municipio, no solo busca mejorar la imagen urbana, sino también garantizar la seguridad vial y el bienestar de los habitantes, al reducir riesgos asociados a baches y caminos deteriorados.

Con estas acciones, el gobierno municipal reitera su compromiso con la ciudadanía y demuestra que, incluso durante los días de descanso, los trabajos de mantenimiento urbano continúan sin pausa.