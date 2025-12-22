Atienden a más de 83 mil mexiquenses a través de los “Jueves por la salud”

Toluca, Méx.- El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha beneficiado a más de 83 mil personas, a través de las jornadas “Jueves por la Salud de los y las Mexiquenses”, desde su implementación en el mes de agosto de 2025.

Durante este periodo, se han realizado 304 jornadas en 108 municipios de la entidad, en las que se llevaron a cabo 385 mil 785 actividades médico-asistenciales, educativas y de promoción de la salud, lo que refleja la amplia cobertura territorial y el impacto positivo de esta estrategia en las comunidades más alejadas de la entidad.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, afirmó que esta iniciativa refrenda el comprimo del Gobierno del Estado de México con la prevención, el autocuidado y la detección oportuna de enfermedades con atención primaria para consolidar un modelo de salud más cercano y accesible que prioriza el bienestar de las y los mexiquenses que más lo necesitan.

Recordó que estas jornadas se van a implementar hasta alcanzar los 125 municipios del Estado de México y aseguró que se garantizará en todos los rincones de la entidad con el propósito de acercar un sistema de salud más humano, incluyente y solidario.

Se pueden consultar los calendarios de visita en las redes sociales de la Secretaría de Salud: Facebook/SecretaríaDeSaludEdomex, Instagram: salud.edomex y X @SaludEdomex. Con estas acciones el Gobierno del Estado de México garantiza el derecho a la salud de los grupos más vulnerables.