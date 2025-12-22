Grupo México acepta reparar daños por contaminación del río Sonora: Sheinbaum

Ciudad de México.– Tras más de diez años de afectaciones ambientales y sociales derivadas de la contaminación del río Sonora, la empresa minera Grupo México aceptó cumplir con la reparación integral del daño a las comunidades afectadas, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo federal reconoció que la empresa se había negado durante años a concluir las obras de resarcimiento, a pesar de haber sido beneficiada en administraciones anteriores. Recordó que, incluso durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Grupo México tuvo que devolver mil millones de pesos por dejar una obra inconclusa.

“Grupo México no quería acabar las obras”, señaló Sheinbaum, quien subrayó que fue gracias a la intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, que la empresa finalmente accedió a cumplir con sus obligaciones.

La presidenta detalló que se informará de manera puntual sobre todas las acciones de resarcimiento relacionadas con el río Sonora y aseguró que “se cumplen prácticamente todas las demandas que tenía la comunidad”.Entre las obras contempladas se encuentran la construcción y operación de clínicas de atención médica, la remediación de suelos, la revisión permanente de la calidad del agua del río, así como acciones de restitución ambiental y social en la región afectada.

Sheinbaum adelantó que el anuncio oficial se realizará mañana en la zona impactada, donde se dará a conocer el alcance de los compromisos asumidos por la empresa minera.En otro tema, la presidenta destacó que, tras varios años de conflicto laboral, los trabajadores de la mina de Cananea levantaron la huelga, lo que calificó como un avance relevante en la estabilidad laboral del sector.

Por otra parte, la mandataria consideró que autoridades de Estados Unidos no reducirán la sentencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, quien purga una pena de 38 años y cuatro meses de prisión tras ser hallado culpable de cinco cargos, la mayoría de ellos por narcotráfico. La defensa del exfuncionario apeló la condena en su contra tras acusar que se violó el debido proceso, además de que la sentencia se basó en información errónea y es mayor a lo necesario. Agregó que, aunque se le reduzca la sentencia a García Luna en Estados Unidos, en México el funcionario de Felipe Calderón tiene asuntos pendientes, ya que hay órdenes de aprehensión vigentes en su contra, por lo que en este caso se pediría a las autoridades de Estados Unidos que lo extraditen para que enfrente en el país las acusaciones que pesan contra él.

En otro tema, a través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California Sur, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el banderazo de inicio de construcción de la Presa El Novillo en La Paz.

En este enlace estuvieron presentes, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío y la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero.

La inversión será de entre 2025 y 2027 será de 2 mil 400 millones de pesos y sus beneficios seran: * Abastecerá 53 litros por segundo.* Beneficiará a 250 mil habitantes.* Generará 700 empleos directos y mil 400 indirectos.Finalmente, puntualizó que se trata de una obra muy importante ya que además de la presa se construirá un acueducto de 15 kilómetros (km) y de tanques elevados, por lo que es la obra más importante que se ha realizado en la entidad.