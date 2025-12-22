Baja 53% el robo de autos y 22% los homicidios en el oriente mexiquense

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destacó los avances en materia de seguridad logrados en la zona oriente del Estado de México, donde a casi nueve meses de la implementación del Mando Unificado Oriente se reporta una disminución del 53 por ciento en el robo de vehículo y del 22 por ciento en el homicidio doloso, como resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Durante las Mesas de Paz que encabeza la mandataria estatal, se dio a conocer el balance de esta estrategia de seguridad aplicada en 15 municipios mexiquenses. A través de sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez informó que fue el General Alejandro Alcántara Ávila, coordinador del Mando Unificado Oriente, quien presentó los resultados alcanzados hasta el momento.

“Este lunes en la Mesa de Paz, el General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que en casi 9 meses de la implementación de esta estrategia, se registra una disminución del 22 % en homicidio doloso y del 53 % en robo de vehículo, en los municipios que integran este mando único. La coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno es y será fundamental para seguir adelante en la ruta de paz”, expresó en su cuenta de X.

La titular del Ejecutivo estatal reiteró que su administración mantiene como prioridad la coordinación permanente entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia federales y estatales, con el objetivo de garantizar el bienestar y la tranquilidad de la población mexiquense.En la Mesa de Paz número 238, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, resaltó que el Estado de México cierra el año con cifras alentadoras en materia de seguridad, particularmente en la zona oriente, gracias a la estrategia impulsada por la gobernadora.

“Estamos cerrando el año con buenas noticias: Gracias a la implementación del Mando Unificado Oriente, los municipios que forman parte de la estrategia registran una disminución del 22% en homicidio doloso y 53% en robo de vehículos. ¡En la Mesa de Paz, que dirige nuestra Gobernadora @delfinagomeza, trabajamos todos los días!”, señaló el funcionario en redes sociales.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el robo de vehículos pasó de 14 mil 423 a 6 mil 795 casos, mientras que el homicidio doloso disminuyó de 615 a 477. Estas cifras corresponden a los municipios donde opera el Mando Unificado Oriente: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán y Coacalco.

En la sesión participaron también Maricela López Urbina, secretaria técnica; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como representantes de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes refrendaron su compromiso de continuar con el trabajo conjunto para consolidar la paz y la seguridad en el Estado de México.