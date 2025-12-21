Sujeto enfrentará proceso por extorsión a comerciante de Nopaltepec

21 diciembre, 2025

Tecámac, Méx.- Por las pruebas recabadas y presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Gilberto “N”, alias “El Gato”, presunto integrante de un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de extorsión.

De acuerdo con los hechos, el 25 de septiembre de 2025, la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle Cuauhtémoc, colonia Tlaxixilco, poblado de San Felipe Teotitlán, en el municipio de Nopaltepec, cuando recibió mensajes intimidatorios en su teléfono celular y posteriormente un grupo de sujetos realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de su domicilio y sus vehículos.

El 15 de octubre del 2025 llegaron a su domicilio cuatro personas del sexo masculino con armas de fuego, a bordo de una camioneta de color blanco, entre ellos Gilberto “N”, de 40 años de edad, quien amenazó a la víctima con hacerle daño a él o a su familia en caso de no cubrir una cuota mensual de 50 mil pesos.

La víctima les entregó una cantidad mínima; sin embargo, le dijeron que regresarían por la cantidad acordada, y así lo hicieron el 1 de diciembre de 2025 cuando un sujeto identificado como “El Gato” y otro individuo llegaron a bordo de una motocicleta de color verde.

Al tener conocimiento de los hechos, policías de investigación llevaron a cabo las indagatorias de campo y gabinete, que permitieron ubicar e identificar a Gilberto “N”, quien fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Al quedar a disposición de la autoridad judicial, se autorizaron dos meses de plazo de cierre de investigación complementaria y se mantuvo como medida cautelar, la prisión preventiva; sin embargo, el detenido debe ser considerado inocente en tanto no se le dicte una sentencia de condena en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.