Operación Restitución logra 1,321 inmuebles asegurados y 779 restituidos a sus dueños

Toluca, Méx.- A través de acciones de la Operación “Restitución”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 1,321 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 63 municipios del territorio estatal.

En el periodo que comprende del 13 al 20 de diciembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en 14 municipios consistentes en técnicas de investigación de cateo e inspecciones en donde fueron aseguradas 25 propiedades.

Estas acciones permanentes han permitido que, del mes de abril, cuando inició la Operación “Restitución”, como parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha, del total de los inmuebles asegurados, 779 hayan sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

Lo anterior, con base en las determinaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, lo que ha permitido agilizar los procesos para que las víctimas recuperen sus propiedades sin requerir esperar el fallo de la Autoridad Judicial.

De los 779 inmuebles devueltos hasta el momento, 699 de ellos son casas habitación, 78 predios y dos inmuebles dedicados a locales comerciales.

Desde el comienzo de las acciones de la Operación “Restitución” se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.

Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que en la entidad encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que participan la DEFENSA, MARINA, GN, así como del Gobierno del Estado de México a través de la SSEM.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.