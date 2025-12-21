Impulsan profesionalización hacendaria en EdoMéx

Toluca, Méx.- El Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) entregó 24 títulos de la Maestría en Hacienda Pública, impartida por el Colegio de Estudios Hacendarios en sus modalidades presencial y virtual, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la administración pública y la gestión financiera gubernamental en la entidad.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón “Sentimientos de la Nación” del IHAEM, con la presencia de autoridades estatales, directivos académicos y docentes, quienes acompañaron a las y los egresados en la culminación de una etapa clave de su formación profesional.

Durante el acto, el Vocal Ejecutivo del IHAEM, Mtro. Arturo Pontifes Martínez, destacó que este posgrado se ha consolidado como un referente en la formación de profesionales especializados en administración pública, finanzas y gestión hacendaria, con impacto directo en el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y estatales.

Autoridades del Colegio de Estudios Hacendarios subrayaron que, a lo largo de 12 generaciones en modalidad presencial y cuatro en modalidad virtual, la Maestría en Hacienda Pública ha impulsado una cultura de transparencia, eficiencia e innovación en la función pública, alineada a los retos actuales del sector gubernamental.

La Maestría en Hacienda Pública tiene como misión formar servidores públicos íntegros, éticos y altamente capacitados, con vocación de servicio y dominio técnico, capaces de incrementar la rentabilidad social de los organismos públicos y de proponer soluciones a los principales desafíos económicos, políticos y sociales de los gobiernos, particularmente en el ámbito local.