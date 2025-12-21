PVEM cierra 2025 con 200 mil afiliados y resultados de gobierno

Estado de México.- Con una militancia que alcanza los 200 mil afiliados en el Estado de México, la incorporación de más de 40 cuadros políticos con peso territorial y Gobiernos Verdes que hoy dan resultados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cerró 2025 con un crecimiento sin precedentes, consolidándose como una de las fuerzas políticas con mayor presencia territorial en la entidad, y listo para enfrentar los retos de 2026, afirmó su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello.

Al hacer un balance del año, el líder del Verde mexiquense subrayó que los avances alcanzados son resultado de una estrategia basada en el trabajo y en la cercanía con la gente. “Ha sido un año extraordinario para el Partido Verde y para el Estado de México.

Aquí no hablamos de discursos, hablamos de resultados; la chamba mata cualquier tipo de grilla”, sostuvo.

Couttolenc Buentello destacó que llegar a los 200 mil afiliados no es un dato menor, sino el reflejo del compromiso de una estructura sólida integrada por mujeres y hombres que recorren los municipios, escuchan, gestionan soluciones y defienden el proyecto Verde con convicción.

A este crecimiento se suma la incorporación de liderazgos regionales con amplia trayectoria política y base social, que hoy fortalecen al partido en todo el Estado de México.

En el mismo sentido, resaltó los resultados de los Gobiernos Verdes, que han confirmado que es posible gobernar con cercanía, eficacia y rendición de cuentas. Señaló que los informes recientes de alcaldesas y alcaldes del PVEM reflejan ejercicios claros y responsables, enfocados en decirle a la gente, de frente, qué se ha hecho y hacia dónde se dirige cada administración municipal.

El dirigente estatal reconoció que estos avances han sido posibles gracias al respaldo y liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a quien expresó su admiración y respeto. Subrayó que, a partir de una visión compartida y de una coordinación permanente, se han logrado avances relevantes, especialmente en materia medioambiental, consolidando una mancuerna que impulsa un futuro más sustentable para la entidad.

Finalmente, José Alberto Couttolenc aseguró que, si bien el Partido Verde está satisfecho con lo alcanzado en 2025, no existe conformismo. “En 2026 seguiremos avanzando y enfrentando los retos que se presenten, convencidos de que este apenas es el inicio de una verdadera transformación Verde en el Estado de México”, afirmó.

En este cierre de año, el dirigente estatal envió un mensaje a las familias mexiquenses y a la estructura del partido, deseándoles una Feliz Navidad, y reiteró que el Partido Verde continuará trabajando con compromiso, cercanía y resultados por el bienestar del Estado de México. “El Partido Verde crece, se fortalece y no se detiene en el Estado de México”, concluyó