Inició el solsticio de invierno con la noche más larga del año

Toluca, Méx.- Este fin de semana, México recibió la noche más larga del año y con ella, una de las temporadas más especiales para viajar. El solsticio de invierno anuncia la llegada oficial de las vacaciones de invierno, un momento ideal para recorrer el país a otro ritmo y descubrirlo desde nuevas perspectivas.

Para quienes buscan clima templado y descanso frente al mar, destinos como Riviera Maya, Huatulco o Los Cabos combinan sol, gastronomía y naturaleza. Si prefieres el frío, las sierras de Chihuahua y Durango, o Pueblos Mágicos como Creel, Zacatlán o Mineral del Chico, regalan paisajes boscosos, neblina y tradiciones decembrinas.

Mientras tanto, en ciudades como San Miguel de Allende, Zacatecas y Morelia, la arquitectura histórica se llena de luces, nacimientos y celebraciones que solo se viven en esta época.

Que el solsticio sea la señal para hacer maletas y redescubrir México. Porque en invierno, cada destino tiene su propia manera de brillar.

Además del atractivo turístico, el solsticio de invierno tiene un significado cultural y simbólico en diversas comunidades del país, donde desde tiempos prehispánicos se le ha asociado con ciclos de renovación, introspección y preparación para un nuevo comienzo.

En algunos sitios arqueológicos y pueblos originarios, esta fecha aún se recuerda mediante rituales, ceremonias y prácticas tradicionales que refuerzan el vínculo entre la naturaleza y la vida cotidiana.

Autoridades del sector turístico destacaron que esta temporada representa también un impulso importante para la economía local, especialmente para prestadores de servicios, artesanos y comerciantes.

Hoteles, restaurantes y centros recreativos reportan un aumento en la afluencia de visitantes, lo que convierte al invierno en un periodo clave para fortalecer el turismo interno y promover destinos que combinan descanso, cultura y tradición.