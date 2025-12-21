Ayudar a la gente es el compromiso de COSCEMEX, dice Alejandro León

La Paz, Méx.- “Vienen del norte, del sur, del oriente… En todos lados hay hombres y mujeres pensando en ayudar a alguien y no dejar a nadie fuera”, dijo aquí el presidente del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México (COSCEMEX), Alejandro León Balderas, quien señaló que su organismo agrupa a 860 asociaciones civiles que trabajan de la mano del titular de seguridad en México, Omar García Harfusch, y la gobernadora de esta entidad, Delfina Gómez Álvarez.

Durante la cuarta entrega de galardones a las asociaciones civiles que “apoyan las causas sociales y a los municipios”, el empresario expresó que en el Estado de México esta clase de agrupaciones son un ejemplo para el país, a pesar de los múltiples problemas que enfrentan de manera cotidiana.

“Necesitamos donativos y estímulos derivados de proyectos sociales y alianzas estratégicas, y estamos luchando por ello desde el año 2017”, apuntó León Balderas, quien mostró su satisfacción porque la COSCEMEX ha crecido de manera importante. “De hecho el año entrante iremos a la ONU para exponer el trabajo de apoyo contra la violencia de género, la inseguridad y la desigualdad”.

Puntualizó que 2025 fue un año difícil, complicado, pero de grandes resultados, ya que “hicimos convenio con el titular de Seguridad, Omar García Harfusch, y estamos comprometidos con nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez para lograr paz y tranquilidad en la entidad”.

Dijo que COSCEMEX capacitó a 1,600 vigilantes voluntarios que colaboran cotidianamente con la seguridad en distintos municipios. “No somos policías, pero sí buscamos alentar la denuncia contra la extorsión, el robo a casa habitación, el secuestro y el homicidio”.

Por su parte, al hablar del combate diario a la violencia contra las mujeres, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Zaira Cedillo Silva, precisó que, como lo visualizaron la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hoy la Ley Vicaria es un hecho en la entidad. “Lo que se pretende –dijo-, es erradicar la violencia familiar, económica, física y psicológica contra las mujeres, lo que antes era “normal” en la sociedad por cuestiones de machismo y visión patriarcal”.

Apuntó la legisladora que los llamados de auxilio de las mujeres deben ser atendidos desde la primera denuncia en la Fiscalía, so pena de sufrir inhabilitación del cargo hasta por tres años.

Durante la reunión, celebrada en la antigua casona de la vitivinícola Domecq, se rifaron utensilios domésticos y los asistentes disfrutaron de diversos temas musicales.